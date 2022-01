Metaverso é nova moda de tecnologia no varejo mundial

Pela plateia lotada na NRF Retail's Big Show, em Nova York, maior feira de varejo do mundo que volta a ser presencial, já dá para ter ideia da sensação que o tema está causando. A palavra da moda é metaverso, que significa criar mundos virtuais, com muita tecnologia. Para quem vende algo, o desafio é montar cenários, interações e fazer o consumidor mergulhar nestas "realidades" e, se possível, comprar.

No palco da NRF 2022, a diretora global da Wunderman Thompson Intelligence, Emma Chiu, deu exemplos de soluções que marcas bem conhecidas estão adotando, enquanto os participantes mal se mexiam. Ela não foi a única. Em painéis sobre tendências do varejo em 2022, a CEO da GDR Creative Intelligence, Kate Ancketill também mostrou exemplos de criações no conceito de metaverso.

Emma avalia que há menos incerteza sobre como o digital entrou no dia a dia, o que a pandemia mega acelerou. Pesquisas destacadas pela diretora global apontam que 83% dos consumidores esperam um mundo híbrido (físico e digital) e 64% preferem comprar de quem tem presença online e física. "Elas podem passar de um (mundo) para o outro sem problemas", avisa Emma. A executiva, que desfilou exemplos de diversas empresas que já estão com ações com o uso da virtualização, que se socorre em gamificação mas adaptada ao varejo, comenta que há marcas que não têm ponto de venda direta e o criaram no mundo virtual. Ela adverte, porém, que o recurso também confronta as companhias com questões sobre proteção de dados, representação (questão de gênero e raça) e valores éticos que precisam ser enfrentados.

"Pesquisa com executivos mostra que eles veem o metaverso como criar uma nova sociedade com valores que precisam ser corrigidos e levar ao mundo físico", citou Emma. A palavra ganhou mais projeção após o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciar a mudança do nome da rede para Meta.

Nesta segunda-feira, o CEO e presidente da Ralph Lauren, do segmento de moda de luxo, Patrice Louvet, falou que a marca já está no metaverso, com venda de produtos e que o foco é ampliar a penetração da grife nas novas geraçõe. "Estamos convictos do potencial do mundo digital e do metaverso, mas não sei para onde vai nos levar", admitiu Louvet. Investir nesta solução, que por enquanto pelo alto custo acaba sendo território de players com mais caixa, segue a lógica de "inovar e experimentar", diz o CEO. "