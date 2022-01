Mercado Paralelo marca estreia oficial no DC Shopping

Já tem hora: às 17h30min. O Mercado Paralelo, complexo com gastronomia, lazer e pontos de venda mais descolados, no DC Shopping. no Quarto Distrito, em Porto Alegre, abre oficialmente na quinta-feira (20). Serão 22 lojas.

Algumas já estão abertas como Startt & Brothers, The Tube Cookies, gelateria Gianluca Zaffari, pizzaria Lazca, Taqueria do Pueblo e o Boteco do Complex.

Na linha para abrir, são 20Barra9 (três operações), MuleBule Cozinha Artesanal (duas operações), Easy Wine Store, QOD Barber Shop, Califa Skate Bar, Flori Floricultura, Tokyo Sushi, Panvel Farmácias, Bar de Cevas do Paralelo, Cook Show, dois espaços para eventos e uma loja de roupas (o nome ainda não está definido).

O empreendimento, que diversifica mais o DC Shopping, é uma parceria das empresas Complex Skatepark, grupo Austral e 20Barra9, com investimento de cerca de R$ 8 milhões.