Comitiva gaúcha no palco do varejo mundial

O palco da pandemia é Nova York e não só pela disseminação da variante Ômicron. A partir desta sexta-feira, a coluna Minuto Varejo acompanha uma comitiva gaúcha com especialistas, empresas e dirigentes do varejo que vai emergir nos impactos da crise sanitária no consumo, mudanças que enviam sinais para o segmento no Brasil e inspirações que a maior feira de varejo do mundo trará.

A NRF Big Show, promovida pela Federação Nacional do Varejo norte-americano (NRF), que este ano retoma o presencial, após a edição de 2021 ter sido virtual, será um dos momentos mais efervescentes. Serão três dias, de domingo (16) a terça-feira (18), e mais de 22 mil varejistas, expositores e conferencistas no Centro de Eventos Jacobs Javits, no lado oeste de Manhattan.

A edição segue protocolos sanitários bem rigorosos, com alertas incisivos sobre os cuidados. No portal do evento no https://nrfbigshow.nrf.com/, os alertas sobre protocolos dominam todas as áreas de conteúdos. Até porque a cidade-sede vive elevação exponencial de casos de Covid, além de pressão no atendimento em hospitais.

E o que vai marcar está NRF Big Show? Em edições desde 2015, o futuro da loja física e uso de tecnologias no conceito de omnichannel pautaram cases e cenários traçados por gurus e varejos inovadores.

"Vemos ambiente de vendas diferente dentro de uma Nova Iorque mais silenciosa e ponderada (efeito da pandemia), mas que continua sendo um grande laboratório de varejo", antecipa o especialista do Sebrae-RS que coordena um grupo de empreendedores que chega nesta sexta-feira à cidade, Fabiano Zortéa. Em conversa com a coluna, Zortéa adiantou a agenda de visitas técnicas que já foi definida. Ele chegou na segunda-feira (10) a Nova Iorque para fechar o roteiro.

"Temos exemplos que surpreenderam em 2021, como Starbucks, Puma, Google e Harry Potter que trazem uma forma de oferecer um varejo conectado com o futuro e ponderado pelas restrições do presente", conceitua Zortéa. A boa notícia é que a comitiva vai conhecer todos estes locais. Nesta sexta-feira, serão quatro, entre eles a loja do Harry Potter e Starbucks (veja a agenda completa nesta página).

Dilemas que norteiam o setor no Rio Grande do Sul também estão nas ruas da cidade, mas que sofre com restrições. O efeito disso, diz o especialista do Sebrae, é que as medidas de segurança precisam estar em todo lugar. "O varejo precisa ajustar estratégias de venda para que a experiência física seja mais objetiva." Por isso, ambientes que no passado apostaram em experiência presencial e toque, com uso de tecnologias, estão tendo de se adaptar.

Quem manteve área de customização e interação é porque tem baixo fluxo de pessoas. "Assim é possível oferecer este tipo de atração. No geral, há busca de frequência mais segura".

O presidente da CDL Porto Alegre (CDL-POA), Irio Piva, comenta que a expectativa é grande "já que, em 2021, não teve o presencial". Também ganha mais relevância o fato de estar ocorrendo um reaquecimento da pandemia.

"Muitas coisas mudaram, como a intensificação da digitalização. O que é presencial agora é virtual", cita Piva, que integra a comitiva. Um grupo da direção e área de gestão da CDL-POA também está na viagem. "Um dos grandes temas será o metaverso", adianta o dirigente, de olho principalmente em tendências que em pouco ou mais tempo baterão à porta do varejo brasileiro.

O metaverso ganhou força após o anúncio de Mark Zuckerberg de que o Facebook passaria a se chamar Meta. O conceito de metaverso reúne uso de realidade virtual e realidade aumentada para criar ambientes de compras.