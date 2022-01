Feira ecológica do Menino Deus terá ioga e outras atrações em 2022

Uma das feiras de orgânicos mais tradicionais de Porto Alegre quer ir além da venda de alimentos e outros ingredientes da produção dos feirantes. Por nota, a organização da Feira Ecológica do Menino Deus, que ocorre às quartas-feiras e aos sábado na área da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, diz que planeja atividades físicas, culturais e palestras.

Os eventos já ocorreram em outros anos, mas a pandemia acabou gerando a suspensão das iniciativas. Nas quartas, a feira vai das 13h às 19h, com 26 bancas de feirantes. Aos sábados, das 7h às 12h30min, com 29 expositores.

"A partir de janeiro, seguindo todas as normas de segurança, retorna a programação. Estão previstas novidades nos próximos meses", avisa a feira, que ocorre há 27 anos, na área na avenida Getúlio Vargas, 1384, no bairro Menino Deus.

A largada será dada no sábado (22), com uma aula de Yoga Integrativa, na modalidade Hatha Yoga, com foco no alinhamento corpo, mente e espírito, informa a organização. "Nossas aulas são para todos, desde o iniciante com vontade de conhecer e se movimentar, até aqueles que prezam pelo bem-estar no seu dia a dia”, explica Luciana Bueno, com especialização em Psicologia.

O encontro será a partir das 10h45min, em frente ao galpão anexo à sede da Secretaria da Agricultura. Se chover, a aula será cancelada. O valor é de R$ 22,00. Inscrições pelo WhatsApp (51) 99914-0080 ou no Instagram @lucibuenos.