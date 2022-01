Dado Bier prepara investida no digital e novo portfólio de cervejas

A bebida não vai mudar, ou vai melhorar e ser mais diversa, prometem os cervejeiros. Mas vem por aí uma nova Dado Bier, a cervejaria gaúcha que se autodenomina independente que lançou moda dos rótulos artesanais e já teve as maiores operações em brew pub.

A marca vai mergulhar na badalada transformação digital para vender mais e pulverizar a distribuição, leia-se, ampliar o mercado de pontos físicos para além da Região Sul.

As mudanças vêm na carona da entrada de um novo executivo, que vai deixar o diretor-presidente e fundador Eduardo Bier, o Dado Bier, dedicado à estratégia. Maicon Moraes, que já passou em 20 anos por gigantes como Ambev, ocupando postos no exterior, Arezzo e Dufrio, ocupa o posto de diretor executivo. Depois de ficar 10 anos longe dos maltes, Moraes está de volta, desde outubro de 2021 na marca, definindo com o fundador e equipes as linhas de ação.

"Desde 1995, na sua fundação, a cervejaria sempre foi muito analógica, muito focada na experiência, que hoje é o que as companhias mais buscam", confronta o diretor executivo. Ou seja, a memória, o contato e a relevância da marca vão ser mais do que nunca exploradas na nova era da cervejaria.

Vai ser uma agenda de novidades, revelou Moraes em conversa com a coluna. Uma é mais física, que já ocorreu, e está afinada com a ideia de inovação. A equipe da Dado Bier de mudou para o Instituto Caldeira, um hub de tecnologia, no Quarto Distrito de Porto Alegre.

Lembrando que a produção física da marca é feita em Santa Maria. A construção de uma fábrica própria em Três Cachoeiras, no Litoral Norte, está confirmada, mas passa por ajustes de projeto, adianta Moraes. A meta é redimensionar, para ter capacidade maior, de 30 milhões de litros por ano, na primeira etapa, e até 100 milhões no longo prazo. A unidade deve estrear até 2023 e já vai entrar com tudo para suportar as investidas em busca de mercados, via e-commerce, e novos estados. Piloto está em curso no Espírito Santo, na Grande Vitória, e parceria com a wine.com, diz o diretor executivo.

A Dado Bier vai ter no maior marketplace em operação no Brasil, o Mercado Livre, uma operação solo para compra do consumidor final e outra, um site, para se relacionar com segmentos que querem colocar os rótulos no cardápio. A previsão é estrear na primeira quinzena de fevereiro, diz o executivo.

Na carona da investida digital, virá aumento do portfólio, que já mobiliza os mestres cervejeiros da casa e que o diretor faz questão de não aprofundar. "Vamos virar um portal de conteúdo e de vendas, além de ter os produtos na gôndola, com rótulos e flavors (sabores) específicos para o digital, com conteúdo cervejeiro", conceitua.

"Não estamos entrando neste negócio para brincar", avisa o diretor. A Dado Bier não abre os números de investimentos nos novos projetos e nem do desempenho geral do ano passado.

Este ano será decisivo para recuperar receita, depois de um 2021 que não foi dos melhores para os rótulos artesanais, com vendas caindo dois dígitos no mercado gaúcho, cita Moraes. Os fabricantes tiveram custos dobrando de matérias-primas, como o alumínio, e embalagens. "Agora estamos com o pé no acelerador, e 2022 será muito melhor."