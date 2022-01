Mercado Público espera abertura do 2º piso para dar 'mais vida' ao complexo

“O segundo andar traz mais vida ao Mercado Público”, dá o tom a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central de Porto Alegre (Ascomepc), Adriana Kauer, que espera já nos primeiros meses de 2022 pôr um fim nos oito anos sem o espaço, fechado devido ao grande incêndio de 2013

Sem o segundo andar, pelo menos cinco restaurantes que são originários da área estão em espaço muito menor, ainda provisório, com 30% da capacidade e do faturamento. Outros dois fecharam e não conseguiram se instalar e devem voltar na reabertura.

A expectativa de reabrir já movimenta planos dos estabelecimentos, diz Adriana.

“Quando eles estão no seu lugar conseguem prestar um serviço melhor”, comenta. A projeção é que o setor possa reabrir até fim de março, no aniversário da Capital. O prazo foi acenado pela prefeitura, mas a presidente da associação admite que pode não ser factível devido às peculiaridades do projeto elétrico e da execução.

“É muito importante que o Mercado funcione a pleno”, reforça a dirigente. Quem deve fazer as obras de elétrica para a retomada no andar é a Multiplan, dona do BarraShoppingSul, dentro da compensação prevista para suas obras . Projetos tiveram de ser refeitos pelos técnicos da empresa, após aval da CEEE-Equatorial.

A associação vai instalar em janeiro as rampas de acessibilidade, previstas no plano de prevenção a incêndios.

O Mercado Público teve um 2021 melhor que 2020, que foi marcado pela operação restrita, com apenas dois portões abertos. No começo do ano passado, o prefeito Sebastião Melo liberou os acessos, logo ao assumir:

“A abertura foi simbólica. A mensagem foi: o comércio voltou!”, diz a presidente.