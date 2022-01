Arquiteta explica o que é a 'mesa balanço', atração no Mercado Paralelo

Um dos empreendimentos de lazer, eventos e gastronomia que já atrai a atenção na área do Quarto Distrito, em Porto Alegre, tem um componente único que a coluna Minuto Varejo já mostrou em vídeo . Agora uma das criadoras conta melhor a história de como surgiu a "mesa balanço".

A arquiteta Christine Beck que, ao lado da colega Laura Mottin, projetou o mobiliário, conta que a ideia foi criar "um local em que as pessoas sentissem vontade de sentar com os amigos".

"Tanto pela curiosidade de experimentar a sensação de se embalar nos balanços, remetendo às nossas brincadeiras da infância, mas que ao mesmo tempo fosse confortável e seguro para ficar num ambiente gostoso com amigo, colegas de trabalho e família", explica a arquiteta.

O foco mesmo é gerar múltiplas experiências cada vez que a pessoas vai ao complexo.

"A mesa balanço reflete muito no conceito geral do projeto: ter uma experiência diferente a cada ida ao local. Nos baseamos muito no conceito do Mercado Público, que é ser “fora do lugar comum”, então buscamos imprimir isso até nas mesas para que realmente fossem diferentes experiências no mesmo espaço, que fugisse total de uma praça de alimentação", aprofunda Christine.

Como vai ser isso? Os espaços são diversos, e as mesas também. O lounge, que é a área fechada onde foi instalada a mesa balanço, tem curadoria dos serviços de gastronomia, o grande balão com 30 opções de torneiras de cervejas, bar de drinks e o cookshow, que é o espaço de culinária.