Iguatemi Porto Alegre tem alta de 30% no fluxo de dezembro ligado ao Natal

O fluxo de veículos cresceu 30% em dezembro até o Natal no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, frente ao mesmo período de 2020, informou o empreendimento. A medida costuma ser divulgada como termômetro do setor e aparece até nos balanços de shopping centers de grupos de capital aberto.

"As atrações de Natal apresentadas pelo shopping, promoção inédita e as compras de fim de ano" foram apontadas como fatores para o movimento.

Já os segmentos com maior demanda foram os de joalherias, moda e saúde e beleza, informou ainda a gestão do Iguatemi.

Atração para mais vendas, as campanhas de sorteios e vales-troca estão entre as ações impulsionadoras de compras. Até o último domingo (26), o número de notas apresentadas cresceu 31%, e o valor acumulado aumentou 62% em relação ao mesmo período do ano passado, informou o Iguatemi.

O shopping ainda está fazendo a distribuição de cupons de sorteio para gastos acima de R$ 600,00, que valem ainda um panetone Kopenhagen. O número da sorte dá direito a concorrer a três prêmios, sendo cada um com um Audi Q3 e R$ 10 mil para doar a instituições sociais participantes do Natal do Bem Iguatemi, escolhida pelo vencedor.