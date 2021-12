Presente de Natal e outros destaques da coluna Minuto Varejo

Últimos dias para o Natal, e você ainda não comprou o presente ou decidiu direcionar o dinheiro do 13º salário para pagar contas? Estes são alguns achados de uma pesquisa da CDL Porto Alegre que é destacada no Minuto Varejo que está no ar.

Outras duas dicas incluem o listão dos sorteios que os shopping centers estão fazendo e que estão na reta final de adesões e o começo do resgate do ICMS por quem coloca CPF na nota e está inscrito no programa Nota Fiscal Gaúcha. O dinheiro começa a entrar hoje na conta!