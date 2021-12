Panvel tem alta de 12% nas vendas da Black Friday de 2021

Ainda sobre a Black Friday 2021. A Panvel, com 24% das vendas oriundas do e-commerce, informou que teve alta de 12% nas vendas com a data promocional este ano frente a 2020.

Os números foram informados em comunicado ao mercado, que reforçou a temporada de descontos como a mais forte para a marca.

Panvel, nome que substituiu o da Dimed nas ações negociadas na B3 (antiga BM&FBovespa), passará a ser o nome do grupo definitivamente em janeiro. Só na sexta-feira, 26 de novembro, a comercialização cresceu 20%. O número de clientes também teve ampliação, de 6%, na campanha, diz a rede.

Outros dados que as empresas levam em conta são a avaliação no portal Reclame Aqui, que chegou a 8,7, "equivalente a ótimo", qualificou a companhia. O índice de recomendação dos clientes (NPS, da sigla em inglês, de Net Promoter Score) atingiu 82 pontos em uma escala de 100. "No site, o NPS teve alta de 18% e no app de 16%", detalha a marca.

Mais números repassados pela companhia: "na sexta-feira, o site chegou a ter 10 mil usuários simultâneos, mais de dois mil pedidos na mesma hora nos canais digitais, 215 mb/s usados no mesmo segundo e média de latência menor que 200ms (milissegundos) e, na plataforma omnichannel, a rede registrou 386 mil requisições atendidas no mesmo segundo".