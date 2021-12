Como são os cubos e o custo para ter um

O Minuto Varejo mostra como são os cubos de Garibaldi que tanto chamam a atenção. Em conversa com a colunista, Luciano Frübel passeou pelas estruturas, falou da ideia e de como foi para conseguir montar como ele havia bolado. Frübel cita que contou coma parceria das empresas que atuam com vidros e materiais para poder desenvolver o que ele havia concebido. No passeio, com muito bom humor, o dono da Friza ainda mostra um sanitário para lá de tecnológico, que chegou ao Brasil e custa R$ 15 mil. Acompanhe o Minuto Varejo pela playlist da coluna no canal do JC no YouTube, na redes sociais e na coluna digital. Novidades em sua região envia para [email protected]