Compras no Natal 2021: mais presenciais e com pagamento à vista e tíquete maior

Como, quando, quanto, onde e para quem o consumidor vai comprar os presentes de Natal são respostas que já estão no radar de dez entre dez varejistas. Se não estiverem, é bom se apressar. Duas pistas: pagamento à vista (com Pix ou cartão de débito) e tíquete mais alto vão marcar a data promocional em 2021.

Estes dois comportamentos estão no levantamento sobre as intenções das pessoas e, mais ainda, as mensagens adicionais que elas enviam sobre como vão agir na data mais importante do ano, pistas importantes para quem pretende elevar a conversão das vendas.

A pesquisa ouviu 311 consumidores de Porto Alegre (dois terços dos ouvidos) e outras localidades. Ou seja, os subsídios da apuração podem pautar mais varejos. O quadro indica maior intenção de gastos frente a 2020

O primeiro recado do estudo elaborado pela CDL Porto Alegre e Vitamina Pesquisa é que os consumidores vão valorizar o dinheiro que têm, não pretendem se endividar mais - querem dosar quitação de dívidas e gasto -, ou mesmo ter débitos a saldar. Além disso, as pessoas querem começar 2022 sem excessos, nas compras, pelo menos.

Um detalhe que já norteia a atitude na temporada é que, por exemplo, o dinheiro extra do 13º salário será usado para pagar contas (24,1%), no Natal (21,5%) e férias (19%).

Sobre a forma de pagar, 66% das pessoas ouvidas pretendem pagar à vista (dinheiro ou Pix, que chega a 40,5%) e com cartão de débito (25,5%). Logo depois vem cartão de crédito, que será usado por 30,3% dos consumidores. O crediário, aquele das lojas, será preferência de apenas 3%.

Sobre o tíquete médio, a pesquisa mostra que, mesmo com as pessoas valorizando mais o dinheiro e ainda evitando dívidas, elas vão gastar mais na média de presentes. Acima de R$ 500,00 está nos planos de mais da metade dos consumidores. Depois vem o tíquete de R$ 201,00 a R$ 500,00, opção de 36,4%. Em 2020, o levantamento indicou valor de R$ 201,00 a R$ 500,00 para 40,3% das pessoas.

E na hora de comprar, onde será a conversão? As pessoas, aponta a pesquisa, vão elevar a busca de canais presenciais este ano, ao indicar que não farão aquisições online (32,3%). O maior percentual dosa as duas opções: canal digital e físico (45,5%), bem acima dos 27,6% do Natal de 2020.

Outro detalhe da apuração é que a prioridade vai ser dada para comprar presentes a familiares, segundo 76% dos ouvidos, seguido pelos gastos com ingredientes para a ceia (68%) e de itens para a confraternização (57%). Por isso, a entidade demarcou a data de 2021 como a do "presente e da presença".

Sobre o gasto maior, em meio a uma conjuntura que tem indicadores adversos, como inflação, juros e desemprego em alta, a área econômica da CDL-POA avalia que o tíquete traduz uma atualização, devido à elevação dos preços e demanda reprimida em alguns setores, que ativa os gastos, como, por exemplo, para as celebrações. Além disso, mais de 50% dos pesquisados disse que vai direcionar parte de seu dinheiro para férias.

Segundo a CDL, a intenção é pautar ações de varejistas, principalmente em relação a como abordar os consumidores, uso de canais do físico ao digital.

Principais achados do levantamento da CDL Porto Alegre e Vitamina Pesquisa:

Investimento no Natal:

76%: presentes para a família

68%: ingredientes para a ceia

57%: confraternização com pessoas

52%: guardar dinheiro (52%)

47%: quitar dívidas

39%: comprar roupas e acessórios para as festas

Quanto será o tíquete dos presentes:

36,4%: R$ 201,00 a R$ 500,00

25,9%: R$ 501,00 a R$ 1 mil

23,8%: acima de R$ 1 mil

8,6%: R$ 101,00 a R$ 200,00

5,3%: abaixo de R$ 100,00

Situação financeira:

50%: com prestações ativas para saldar na data de vencimento

41%: sem compras parceladas

Como pretende pagar as compras:

40,5%: à vista (dinheiro e Pix)

30,3%: parcelado no cartão de crédito

25,5%: à vista, com cartão de débito

3,6%: crediário

Como pretende gastar o 13º salário:

24%: pagar dívidas

21%: compras de Natal

19%: viajar

Quais serão os canais de compra:

45,5%: Algumas compras online e outras presenciais

32,3%: somente compras presenciais

15,7%: maioria das compras online

6,5%: minoria das compras online

Qual é o número de presentes que pretende comprar: