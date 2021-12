Incorporadora escala triatleta para montar academia em novo empreendimento

O mercado imobiliário precisa buscar cada vez mais recursos que consigam diferenciar o produto que vai à venda. O tempo que as pessoas estão em casa, que ganhou mais relevância na pandemia, e cuidados com a saúde e atividade física precisam estar no radar. Ter academia no empreendimento não é novidade, mas sim o tipo de serviços acoplado aos espaços.

A incorporadora Astir escalou o triatleta Frank Silvestrin para prestar assessoria esportiva no projeto da academia do empreendimento que será erguido no entorno da Praça Paris, no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre.

Silvestrin e a sócia e arquiteta, Patrícia Berenstein, vão "planejar o espaço para que seja funcional e dinâmico para diversos públicos", diz a Astir, sobre a proposta para o projeto do Aris. "A consultoria vai desenvolver planilhas de treinos para diferentes níveis, desde o atleta profissional aos iniciantes das atividades físicas".

"O morador terá a oportunidade de se exercitar com os melhores equipamentos e treinos dentro do condomínio, sem a necessidade de recorrer a uma academia fora do residencial”, acrescenta Carlos Paulo Fortuna, diretor comercial da Astir, em nota.

O projeto terá 60 apartamentos de três dormitórios, com torres de quatro andares e unidades com 114 a 196 metros quadrados.