Colombo lança frete grátis e entrega até uma hora do e-commerce pet; veja onde

Quem mora na cidade-sede do grupo Colombo, na Serra Gaúcha, vai ter um bom a mais motivo para pedir produtos para os bichos de estimação pela tele-entrega. O braço do segmento de pets do grupo, a Colombo Casa Pet, começa a testar o frete de graça e entrega do pedido em até uma hora para quem mora em Farroupilha, onde nasceu a varejista há 62 anos.

Os atrativos fazem parte da estratégia do grupo para turbinar a frente de vendas do e-commerce. Outro detalhe é que o piloto estreia nesta quarta-feira (1º de dezembro) em uma localidade sem loja física. Farroupilha não tem unidade do braço pet.

Hoje a Casa Pet tem apenas quatro varejos, situados em Passo Fundo, Esteio, Santa Cruz do Sul e Bagé. O e-commerce de pet atende todo o Brasil, seguindo as regras de preços de entrega de acordo com o endereço dos clientes.

A estratégia por trás do piloto, que envolve frete grátis como chamariz e entrega rápida, o quesito que mais mobiliza o varejo digital no Brasil, segue o que a coluna já havia antecipado em agosto , em entrevista com o diretor comercial do grupo, Odair Ziero.

A empresa prometia estrear na cidade-sede um serviço de logística para entregar rapidez e até fonte de renda. Ziero explicou que a Colombo pretendia criar uma espécie de uber do varejo, com pessoas que poderiam se habilitar a fazer as entregas. O próprio Ziero usou a associação ao aplicativo de mobilidade, que transformou a forma de as pessoas terem transporte pessoal.

O sistema que registra as compras e identifica onde está o cliente vai ser o canal para que entregadores possam entrar em ação, seja onde eles estiverem. A ideia é mobilizar, por exemplo, moradores do bairro onde mora o cliente, para fazer a entrega.

O serviço estava sendo desenhado com startups apoiadas pelo grupo, que tem um braço de desenvolvimento de tecnologia. "Qualquer pessoa poderá se cadastrar para fazer a entrega e vai receber por isso", adiantou, na época, o diretor comercial. "É um bebê que estamos criando com todo carinho", definiu Ziero.

A rede pisou no freio em 2021 na expansão física da marca. Havia previsão de mais 12 filiais. O presidente do governo, Eduardo Colombo, neto do fundador Adelino Colombo, que morreu em outubro passado , explicou, em vídeo do Minuto Varejo Entrevista , que dois fatores pesaram: a compra da rede Feirão de Móveis, em junho, e a revisão do modelo de varejo para pet.

Colombo garantiu que, em 2022, o grupo retoma os planos de novas operações. As 12 filiais adiadas vão voltar à lista de inaugurações e devem desembarcar em Santa Maria, Rio Grande, São Gabriel, Pelotas, Uruguaiana, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. A lista completa está sendo fechada.

Um dos desafios, segundo o presidente, é ter um tipo de loja, entre produtos e serviços, que atenda ao perfil do mercado consumidor de cada local. "O nosso modelo tem se adaptar à cultura local. Cada loja será diferente da outra", resumiu o neto de seu Adelino, à coluna. Além disso, o executivo também disse que algumas unidades terão redução de tamanho, como a de Bagé, para se ajustar à demanda e perfil do mercado.

A rede gaúcha é uma das mais fortes em e-commerce de eletrodomésticos. O segmento representa 35% do faturamento. No pet, são mais de mil itens na plataforma digital.

MINUTO VAREJO ENTREVISTA: Eduardo Colombo explica plano para a bandeira de pet