Havan finaliza montagem para abrir megaloja em Canela

A nova megaloja da Havan já está pronta para abrir nesta quinta-feira (2 de dezembro) em Canela, na Serra Gaúcha, maior polo turístico do Rio Grande do Sul e dos maiores do Brasil. A unidade, desta vez, vai ter cinema, que não vai funcionar na largada do empreendimento. É prometido para 2022.

A loja fica na avenida Don Luiz Guanella, 1201, no bairro São José. A previsão é de abrir as portas às 9h. A loja funciona até as 22h, de segunda a domingo. É tradição que haja uma ação no dia anterior, com os funcionários e a presença do presidente da rede, Luciano Hang.

São 10 mil metros quadrados de área construída. A réplica da Estátua da Liberdade de 22 metros de altura já está erguida na frente da unidade. São mais de 350 mil itens, que vão de eletroeletrônicos, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, moda, brinquedos e até artigos como pneus.

Tem ainda estacionamento com 500 vagas e praça de alimentação.

Serão quatro salas de cinema, em parceria com o Cine Gracher. "O projeto ainda está em andamento e as salas de cinema devem ser conclusas nos próximos meses", informou, por nota, a varejista catarinense.

A megaloja fica ao lado do parque temático Mundo a Vapor. O investimento é, em média, de R$ 20 milhões.

filial de Porto Alegre, inaugurada em agosto , foi a mais cara até agora no País, com aporte de R$ 40 milhões, porque exigiu a implantação de fundações para o terreno suportar o peso da edificação.

Cada megaloja cria entre 150 e 200 vagas para diversas funções ligadas ao varejo, desde operador de caixa, líder de loja, conferente de estoque, auxiliar de visual merchandising, vendedores (eletro, eletrônico e serviços), fiscais de loja, auxiliar de vendas a zeladores.

Depois de Lajeado e Canela, outras megalojas com data para abrir ficarão em Santa Rosa, em janeiro, e Bagé, em fevereiro. Mas a rede tem pelo menos mais cinco unidades para Porto Alegre - um projeto já tramita na prefeitura para a Zona Leste.

Em estudo para implantar até 2023 na Capital, estão mais quatro lojas, que devem ficar localizadas nas avenidas Cavalhada, João Antonio da Silva, Manoel Elias e Teresópolis. Outro destino será Uruguaiana. A lista compõe a planilha da área de projetos e acompanhamento de licenciamento e das obras.

VÍDEO: Como foi a abertura da loja da Havan em Porto Alegre