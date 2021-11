Publicidade enganosa, prazo de entrega e meio de pagamento: onde estão os riscos da Black Friday

Antes de mergulhar com muita vontade nos descontos da Black Friday, que tal ficar ligado em alguns cuidados para não sair frustrado da compra e ainda com pendência para correr atrás depois?

Entre os principais itens que devem ser observados estão o prazo de entrega e se a mercadoria está de acordo com o que diz a propaganda, alerta Fernanda Barbosa, professora da disciplina de Direito do Consumidor na UniRitter, destaca que a publicidade enganosa é a principal queixa dos consumidores neste período.

"Na Black Friday, e em qualquer comunicação promocional, todas as condições precisam estar nítidas para os clientes. A venda tem que ser tratada de forma honesta, justa e transparente. Qualquer tentativa diferente disso pode ser considerada de má fé com o intuito de burlar a legislação", atenta a professora, citando que as regras estão claras no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não apenas a propaganda enganosa mais evidente merece atenção, segundo Fernanda. Um artifício usado é o da "atenção diluída", quando informações não ficam claras na venda e podem confundir na hora da compra. "O que não é dito também entra nessa classificação (propaganda enganosa)”, alerta a professora.

A publicidade chamariz também merece atenção, diz a especialista. Estão neste tipo de atrativo anúncios sobre itens em liquidação apenas para fazer o consumidor entrar na loja física ou site e depois as ofertas não seguem descontos esperados.

Um alerta bem importante feito por Fernanda é sobre a extensão do site, a segurança na navegação e os tipos de pagamento usados.

"Se a opção de pagamento for apenas boleto ou PIX, desconfie, pois pode ser golpe, conforme alertam os Procons. Prazos muito curtos de entrega, que não são factíveis com a realidade do tempo de frete, também podem gerar problemas indesejados”, lista a professora da Uniritter.

O site Reclame Aqui tem a lista de queixas mais frequentes, e não recebeu o produto lidera em 22,24% dos registros, seguido por publicidade enganosa (12,61%) e troca ou devolução de produto.

Sobre a entrega, a especialista diz que o vendedor pode determinar um tempo maior, mas não indefinido. Os cancelamentos feitos pela loja por falta de produto em estoque é ilegal e infringe o CDC. O cliente pode exigir o produto ou o dinheiro de volta.

A desistência (arrependimento) da compra online é prevista na lei e pode ser feita sete dias após o recebimento do produto.