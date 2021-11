Lebes antecipa descontos em live commerce e abre todas as lojas às 7h nesta sexta

A ordem para as equipes nas mais de 200 lojas físicas da rede gaúcha Lebes é zerar estoques com a campanha de descontos da Black Friday. A varejista que vende de eletromóveis a vestuário montou duas estratégias para a data: adiantar descontos em uma live commerce na noite desta quinta-feira (25) e abrir todas as filiais às 7h desta sexta-feira, quando a guerra do varejo vai ser total.

Mais varejos e shopping centers na Capital e Região Metropolitana têm ações para turbinar a data, como a Americanas, que abre às 7h também no Shopping Praia de Belas , o Iguatemi, que vai ter bônus de 80% de descontos e já provoca fila de clientes quase 24 horas antes de ter a promoção, e o Canoas Shopping, que vai abrir nesta sexta-feira até a meia-noite.

Previsões de especialistas de olho no tráfego de e-commerce e em sondagens com o setor é que será a maior Black Friday da história, a segunda na pandemia. Em 2020, o digital teve mais espaço, com as restrições do físico, mas agora o território está liberado, com a queda de limites de lotação. Devem ser seguidas as regras de uso da máscara e desinfecção, como álcool em gel.

O presidente da Lebes, Otelmo Drebes, disse à coluna que espera crescimento frente a 2021. "Vai ser no conjunto físico e digital, mas mais no digital", aposta Drebes. "Acredito em 10% a 15 % a mais de vendas este ano."

A gerente geral de marketing da varejista, Fabiana Londero, diz que a transmissão ao vivo, com anúncio de produtos com descontos, será em todas as redes sociais da rede. Um estúdio foi montado no centro de distribuição, em Gravataí.

As live commerce emplacaram com força na temporada de descontos. Na transmissão, são feitos os anúncios e com informações técnicas e as condições de compra.

No caso da Lebes, uma retaguarda será acionada durante a transmissão para atender aos pedidos. O consumidor pode comprar de duas maneiras. Uma será apontando a câmera do celular para um QR Code que vai aparecer na tela da televisão, durante comerciais em canais abertos. Ele será direcionado para uma conversa pelo WhastApp com um vendedor.

Outra forma é pela live na internet: a pessoa envia mensagem pelo número de WhatsApp que será informado, que também vai dar em um atendimento. Fabiana explica que o comprador vai falar com um gerente da região onde reside. O sistema do "omnichat" já identifica a localização.

Os produtos podem ser retirados na loja ou serão enviados para o endereço da pessoa. "Vamos entregar tudo até segunda-feira (29)", garante a gerente geral de marketing. Nas cidades onde tem filial ou proximidade com CDs, a entrega é feita em até duas horas.

A meta de esvaziar estoques tem um motivo: precisa ter espaço para a chegada das mercadorias encomendadas para a demanda natalina. Segundo Fabiana, as dificuldades de entrega pela indústria em alguns segmentos, afetados pela pandemia - seja pela demora em transporte ou por falta de componentes -, já passou. "Vai ter produto", diz ela.