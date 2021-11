Maior atacarejo do Brasil tem 300 vagas abertas no Rio Grande do Sul

O maior atacarejo do Brasil está com 300 vagas abertas para atuar em suas lojas no Rio Grande do Sul. São postos em 11 cidades gaúchas onde ficam as operações do Atacadão. O prazo para interessados se habilitarem é bem curto: até dia 30.

A rede, que pertence ao grupo francês Carrefour, tem 243 unidades de autosserviço e 31 atacados de entrega em 160 localidades em todo o País. São mais de 60 mil funcionários. No Estado, começou a funcionar em 2008.

Sapucaia do Sul, Porto Alegre, Gravataí, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Novo Hamburgo, Estrela, Viamão, São Leopoldo e Caxias do Sul. As vagas englobam diversos cargos, que vão desde os operacionais, até os de fiscalização e reposição.

Por nota, o CEO da bandeira, Marco Oliveira, informou que foram gerados mais de 4,3 mil vagas nos últimos dois anos. "Nosso plano robusto de expansão, permite continuar contratando na região", sinalizou o CEO, na nota.

São postos nas funções de operador de caixa, repositor, fiscal de prevenção, operador de empilhadeira, operador de cartão, empacotador e auxiliar de depósito.