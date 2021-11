"Depois do waffle, vai para o 'Bolsa' Brasil", diz presidente da Agas

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, disse nesta terça-feira (23) que a migração dos consumidores a categorias mais baratas de produtos, para driblar alta de preços dos itens mais buscados, acabou e que agora as pessoas vão valorizar o dinheiro que tem.

O impacto da aceleração inflacionária vai ser sentido nas vendas do fim do ano, que devem ter queda. Sobre o esgotamento da migração, o dirigente descreveu o fluxo:

"O consumidor migrou da carne pura de gado para a com osso, do frango para o suíno, do ovo para a batata e até para o waffle, que também está subindo de preço, em função dos insumos, como a alta da gordura vegetal", resume o dirigente. A bolachinha gerou polêmica porque os fabricantes reduziram o peso, para manter preço ou nem isso.

Ao ser questionado pela coluna, o que viria depois do waffle, Longo concluiu:

"Depois do waffle? Vai para o 'Bolsa' Brasil, infelizmente", disse o supermercadista, que acredita que é possível ainda se socorrer nos nichos de hortigranjeiros. "São 5,5 mil lojas do setor no Estado que estão disputando os mesmos consumidores", observa.

O novo programa federal, que sucedeu o Bolsa Família, é o Auxílio Brasil, que vai pagar R$ 400,00 a cada dois meses. No Rio Grande do Sul, famílias inscritas no Cadastro Único (Cadúnico), que concentra os programas sociais, terão R$ 400,0 no ano, em três parcelas.

O pagamento de auxílio emergencial ao longo da pandemia pelo governo federal também sustentou um fluxo de compras para segmentos de cesta básica, que garantiu que muitos setores não despencassem.

Os supermercados estão se preparando para a demanda. A Agas diz que a estimativa é de venda de 5 milhões de garrafas de espumante, 4 milhões de panetones e 850 mil aves, do peru ao chester e frangão, além de 4 milhões de caixas de bombom.

Apesar do custo de vida mais alto, Longo acredita que as pessoas vão buscar formas de comemorar, até porque os festejos do ano passado ainda estavam impactados pela crise da Covid-19, principalmente pelas restrições de mobilidade e distanciamento social. O dirigente diz que a ceia do fim de 2021 será do compartilhamento:

"As pessoas vão dividir a conta, um passa no súper antes da ceia e compra vinho, o outro espumante", descreve Longo. E para quem duvida da criatividade dos gaúchos nestes momentos, o presidente lembra que o consumo de água aumentou 40%, enquanto o de suco e refrigerante não seguiu o mesmo nível devido aos preços mais altos:

"Os consumidores estão comprando água, colocando limão e vira refrigerante". A "bebida da migração" tem tudo para estar na ceia e na festa da virada de 2021 para 2022, avisa o dirigente.

Longo acredita que este movimento vai ser visto no perfil das festas.

