Com mercado em alta, marca de café porto-alegrense tem cursos para iniciantes

O mercado de consumo de café está em alta e vai precisar de profissionais para atuar na preparação e apreciação das bebidas em cafeterias, segmento que mais compra da indústria que processa os grãos de qualidade.

Uma das redes e marcas do segmento mais tradicionais no País e com sede em Porto Alegre resolveu promover dois cursos para formar tanto na identificação e conhecimento dos grãos e baristas, profissional que comanda a máquina para fazer o cafezinho.

A Café do Mercado, que já duplicou recentemente a capacidade de torrefação para dar conta da demanda crescente e que já voltou ao período pré-pandemia, promove a formação no fim de semana em duas rodadas.

Os cursos têm certificação internacional, segundo a empresa. Hoje a operação destina 70% da produção para mais de 1,2 mil cafeterias em todo o País e no Uruguai, país que virou cliente emergente da marca. Os outros 30% são vendidos em varejos e lojas especializadas para elaboração do consumidor.

No sábado (27), será ministrado o curso de brewing profissional, das 9h às 18h30min. Ao final, os alunos recebem a certificação da Specialty Coffee Association (SCA). O conteúdo vai de princípios físicos e químicos que interferem no preparo do café às primeiras lições sobre os métodos de preparo e conhecimentos teóricos e práticos para produzir "ótimas" bebidas, diz a empresa.

Segundo a Café do Mercado, a SCA criou uma metodologia sensorial objetiva para avaliação do produto que vem elevando a qualidade e exigência sobre o que é servido.

O curso de barista fundamental será no domingo (28), no mesmo horário, com técnicas básicas da função, combinando aulas teóricas e práticas para aprender a regular moinhos de diferentes formas, extrair cafés espressos e vaporizar leite, conforme os padrões da SCA, explica a torrefadora.

Depois desse módulo, os alunos podem fazer o exame escrito, online e direto no site da SCA, para testar o conhecimento teórico, habilitando para os níveis intermediário e profissional, explica a marca porto-alegrense, indicando outros passos na formação.

As aulas serão na avenida Cairú, 170, no bairro Navegantes, sede da Café do Mercado. Mais informações podem ser obtidas no https://www.cafedomercado.com.br/educacao/cursos/.