Black Friday: vestuário e artigos para casa, o que os consumidores vão comprar mais

Vestuário e artigos para casa lideram a listinha de compras na Black Friday entre porto-alegrenses, segundo pesquisa da CDL Porto Alegre. Confecção e calçados foram apontados por 42,9% das pessoas como os produtos que elas mais vão buscar.

Roupas são as preferidas, com 30,9% das indicações no grupo, lidera. Já produtos para casa vieram bem coladinhos a vestuário, com 40% das intenções. Este dado segue o que ganhou muito espaço na pandemia, quando as pessoas se voltaram muito para as compras de casa, devido ao home-office e ao distanciamento físico.

Eletrônicos e entretenimento vêm logo depois na lista, com 25,9% e 15,6%, respectivamente.

Mas a Black Friday não vai ser a mesma do ano passado, pelo menos no engajamento do consumidor. Como focar em algum produto que espera comprar. A pesquisa mostra que 38,1% buscar algo que deseja e 61,9% não está com nada no radar - em 2020, o comportamento era o contrário.

Outro dado que revela da jornada deste ano: 61% dos porto-alegrenses que vão comprar vão buscar itens de necessidade, com melhor preço. Já 53% vão buscar uma mercadoria que deseja.

Para a entidade, o estudo, que foi feito com base em dados que vêm sendo captados em diversas medições ao longo de 2021 e ainda confrontando com os quadros de 2020 e 2019, indica oportunidades para pequenos e médios lojistas.

A pesquisa também indicou outro movimento. A maior parte das pessoas vai passar a campanha de descontos em branco. Da amostra, 42,6% não pretendem gastar na data, pois vão focar a demanda de Natal. Já 17,6% dos ouvidos vão aproveitar os descontos e também terão despesa no Natal. Sobre a relação das duas datas, uma fatia considerável, 39% vai aproveitar os descontos para antecipar a compra de presentes natalinos.

E o astral para a safra de eventos e datas de fim de ano? A CDL-POA aponta que 68,8% das pessoas declararam que estão otimistas e esperam uma temporada melhor que a de 2020. A outra da pesquisa se divide entre pessimista e indiferente. Para a entidade, esse quadro reforça que a previsão positiva domina.

Sobre os alertas da pesquisa, a CDL Porto Alegre destaca que, mesmo sendo uma data que o digital e grandes operações de varejo (sites e marketplace) dominam, pode ser oportunidade para quem tem varejo físico com frente digital trabalhar a relação com o consumidor. Entre os focos, devem estar a comunicação, com ações em marketing digital e campanhas de descontos.

Entre os entrevistados, o valor a ser gasto é bem variado e chama a atenção que 52,3% não sabe quanto pretende gastar. Já 11,4% das pessoas indicaram que podem dispender R$ 300,00 e, no extremo no teto do valor, mais de R$ 1,5 mil, é cogitado por 10,7% dos ouvidos. Na campanha de 2020, 37,5% das pessoas não sabiam quanto iriam gastar, mas 21,1% apontaram que poderiam aplicar mais de R$ 1,5 mil nas aquisições.

Na conclusão da pesquisa, a CDL lista dicas para os estabelecimentos que vão atuar na temporada: