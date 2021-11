Árvores de Natal tem interatividade à pista de patinação no gelo

São árvores de Natal, mas não são apenas um dos símbolos da data. As instalações viraram grande aposta dos shopping centers para atrair público e gerar o que só se fala no varejo: experiência.

Depois do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, apresentar sua árvore de 12 metros de altura "instagramável" e com tela para dançar com o Papai Noel virtual, o ParkShopping Canoas instalou a sua árvore de 11 metros dentro da pista de patinação no gelo que tem no empreendimento.

Além de patinar ao redor do símbolo natalino, de 27 de novembro a 5 de dezembro, atletas campeões do esporte vão dar show no local.

No BarraShoppingSul, a atração é a a Árvore Cinética, com efeitos visuais gerados por movimentos físicos.