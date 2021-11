Carreata de Natal da Havan passa pela primeira vez no RS; veja datas e cidades

A rede catarinense Havan informou nesta quarta-feira (10) que a sua Carreata de Natal vai passar pela primeira vez por cidades gaúchas com lojas da marca. É o quarto ano da ação. No Estado, 13 das 14 localidades com megalojas poderão ver a ação.

Apenas Capão da Canoa, que tem a única unidade no Litoral Norte, não está no roteiro. Serão 35 dias de programação e aparições em 66 megalojas, informa a marca, por nota. A largada é no dia 17, em Paranavaí, no Paraná, e o último destino, em 23 de dezembro, será em Balneário Camboriú.

No Rio Grande do Sul, a primeira parada será na megaloja na Zona Norte de Porto Alegre, no dia 28.

A carreata é formada por quatro caminhões iluminados com LED e backlight. Um dos atrativos é a alteração da iluminação de acordo com o ritmo das canções. O Papai Noel dirige um dos veículos.

A rede esclarece que as "datas e os horários da carreata estão sujeitos às condições climáticas". A passagem costuma ser mais no fim de tarde ou começo da noite, para garantir o efeito das luzes. A confirmação é feita mais próxima de cada passagem. As pessoas podem monitorar pelo site havan.me/AgendaCarreata2021 e pelas redes sociais do grupo.

Roteiro e datas da Carreata de Natal Havan

Novembro:

Porto Alegre: 28

Gravataí 29

Viamão: 29

Pelotas: 30

Rio Grande: 30

Dezembro: