Black Friday: curso aborda uso das redes sociais para vender mais

Dica da coluna: o Sindilojas Porto Alegre promove esta semana um curso focado no uso de redes sociais para turbinar as vendas de Black Friday e, por tabela, do Natal, que vem na sequência.

As sessões são nesta terça-feira 9() e quarta-feira (10). As ferramentas podem ser decisivas tanto para quem atua só no online como, claro, para o varejo "híbrido" pós-pandemia, que combina os dois ambientes - físico e digital.

O sindicato diz que o curso pretende difundir as melhores estratégias e dicas para aplicar nas vendas de final de ano, com técnicas e comportamentos das redes e como transformar as mídias sociais em vitrine para atrair os clientes até seu comércio ou empreendimento.

O curso vai ser presencial, na sede da entidade, na rua dos Andradas, 1234, 9º andar, no Centro Histórico. O número de vagas é limitado.