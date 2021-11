Web Summit: o que marcou a edição de 2021, segundo a CDL-POA

Não foi ao Web Summit em Lisboa ? Não tem problema, porque uma equipe afiada da CDL Porto Alegre foi e voltou com o check-list do que marcou o palco que discute tecnologia e inovação no mundo. Foram mais de 40 mil participantes em um mesmo lugar.

O presidente da CDL-POA, Irio Piva, fez um resumo do que ele, integrantes da direção e executivos da entidade trouxeram na bagagem para inspirar, segundo ele, ações no Rio Grande do Sul. Acompanha a seguir:

A voz da autoridade local

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, abriu o evento e fez uma manifestação muito conectada com o momento que estamos vivendo, querendo e realizando ações para transformar a cidade na capital da inovação. Diante do que vimos, parece estar andando a passos largos para a conquista desse objetivo, o que é um exemplo para nós.

Palco com 700 palestrantes e muitos alertas

A ex-funcionária do Facebook Frances Haugen disse que a questão não é ter conteúdos ruins na internet, mas como o algoritmo potencializa isso. Frances frisou que o critério é financeiro, tanto que quem decide é a mesma diretoria que responde pela área comercial na rede. Isso preocupa todos que apostam na transparência e na democracia como forma de melhorar o mundo. Todos sabemos da responsabilidade que os países altamente desenvolvidos devem ter em relação a nações que ainda vivem em piores condições, especialmente em nível de educação.

Ayo Tometi, co-fundadora do Movimento Black Lives Matter falou com profundidade sobre aquilo que já sabemos, mas que precisamos ouvir muitas vezes: que todas as vidas importam.

A manifestação de Brad Smith, presidente da Microsoft, surpreendeu. Em vez de falar sobre tecnologia, Smith se deteve numa causa muito importante para o planeta ,que é a emissão de gás carbônico e o quanto a empresa está investindo para resolver essa questão global.

O discurso do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, um verdadeiro estadista, afirmando que todas as instâncias do seu Governo estão empenhadas em fazer da inovação uma realidade, trazendo a percepção corretíssima de que a tecnologia é um meio para melhorar a vida das pessoas e não para torná-las seres humanos totalmente automatizados.

Temas em alta

Entre os conceitos e práticas presentes, estiveram propósito, sustentabilidade, saúde, longevidade, empoderamento da mulher e diversidade.

Investimento em tecnologias

Impressionaram as muitas opções de investimento virtual com tecnologias que, certamente, mudarão o mercado e aumentarão ainda mais o valor do compartilhamento e da escala.

Startups no centro

O Web Summit é uma verdadeira imersão em tecnologia, inovação e empreendedorismo e, muito disso, foi trazido pelas mais de 1,5 mil startups presentes, que mostraram alternativas e soluções para problemas que já conhecemos e, principalmente, para aqueles que sequer nos demos conta de que existem.