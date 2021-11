Gastos dos gaúchos com beleza disparam em 2021

Tem preços disparando em muitos segmentos e gastos também. Dados repassados à coluna pela Credicard, administradora de cartões de credito que pertence ao Itaú, mostram que os gaúchos e as gaúchas estão elevando as despesas com salões de beleza, massagem e spa, os centros focados em cuidados com a beleza.

O cenário é traçado a partir de pagamentos com o cartão. Segundo a Credicard, a alta dos gastos chega a 51,5% entre janeiro e setembro de 2021 frente ao mesmo período de 2020. Lembrando que os serviços foram afetados em boa parte do tempo, nos meses de pandemia. pelas restrições.

Setembro deste ano em relação ao mesmo mês de 2020 registra elevação de mais de 40% na conta com os cuidados estéticos e de saúde.

"Os gastos no setor no mês de setembro são mais altos inclusive dos que os registrados antes do início da pandemia, em janeiro e fevereiro de 2020", anota a Credicard.