Rede de varejo nacional vai abrir três lojas no RS e gerar quase 50 vagas

A Via, dona das Casas Bahia e Ponto, que são operações presentes no Rio Grande do Sul, avança com abertura de lojas em território gaúcho. Por nota, a rede confirma que três filiais da Casas Bahia vão estrear em cidades do interior.

As novas lojas serão abertas até dezembro em Bagé, na Região da Campanha, Ijuí, no Centro, e Osório, no Litoral Norte. Cada estabelecimento vai criar 15 empregos. Com isso, são 45 vagas em funções de vendedor, assessor de vendas, caixa e estoquista.

Do Ponto, novo nome da antiga Ponto Frio, devem ser inauguradas 20 unidades, mas concentradas em 2022. A Via poderá somar, com isso, 50 novas filiais das duas bandeiras até o fim do próximo ano no mercado gaúcho.

A Casas Bahia também expande em Santa Catarina (duas) e no Paraná (uma). O total de empregos é de quase 120 vagas.