O Zaffari informou à coluna mais detalhes de como vai ser o supermercado na área do antigo Nacional, na avenida Wenceslau Escobar, na Zona Sul, de Porto Alegre. A licença para começo das obras já saiu. "O atual projeto prevê uma modernização completa para o espaço", avisa a varejista. O alargamento da avenida, previsto nas compensações, já começou. A edificação passará por qualificação dos acessos e ganhará um pavimento de estacionamento coberto com 295 vagas. Galeria comercial com mix de lojas e serviços será conectada ao supermercado âncora. "Os espaços serão interligado por esteiras rolantes, elevadores e rampas, numa linguagem contemporânea, compondo com a arquitetura da região", acrescenta a rede. O complexo somará 21.037 metros quadrados.

Começa pelo Litoral Norte a retomada de eventos presenciais da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), que realiza a 54ª Convenção Regional de Supermercados nos dias 10 e 11 em Tramandaí. O foco é preparar o setor para o veraneio. Serão mais de 100 expositores.

A catarinense Café Cultura inaugura nova unidade em formato mini bistrô em Porto Alegre. Será na segunda quinzena deste mês no Shopping Iguatemi. A primeira loja aberta fica no Pátio 24, na rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora.