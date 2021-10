Shopping Total tem semana com combate ao câncer de mama e Halloween

Além do vai e vem das lojas, shopping centers também abrem espaço para iniciativas, entre educativas e de conscientização e lazer. O Shopping Total, em Porto Alegre, terá duas ações: uma voltada ao alerta sobre o câncer de mama e outra à diversão das crianças em ritmo de Halloween.

Na sexta-feira (29), a partir das 17h, vai ser realizado o Bem-Estar Total: Edição Outubro Rosa. Representantes do Imama vão falar sobre o autocuidado.

No estúdio POA Streaming, localizado no primeiro piso do shopping, que será transmitida pelas redes sociais no @totalshopping (Instagram). Participam a vice-presidente e coordenadora do Grupo de Psicoterapia do Imama, Lucy Bonazzi, a nutricionista oncológica e esportiva, Beatriz Moser, e a gestora executiva e de marketing do instituto, Samsara Nyaya Nunes.

No domingo (31), a data que é tradicional nos Estados Unidos terá versão local. Caça aos doces vai ocorrer em lojas parceiras, dentro do clima de brincadeiras.