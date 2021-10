A Renner estreou no Vésta Shopping, em Torres. A loja é a âncora do empreendimento, que abriu em 16 de setembro. A 404ª filial da bandeira teve investimento de R$ 6,5 milhões e tem quase mil metros quadrados.

Porto Alegre ganhou duas novas livrarias em menos de 15 dias. A Página, de Curitiba, abriu no dia 11 a sua primeira unidade no Estado, que fica no Praia de Belas Shopping. A família da porto-alegrense Livraria Santos passou a nove integrantes com a inauguração da filial no BarraShoppingSul no último sábado.

O Shopping Total tem agenda de eventos até o fim deste mês, com foco no alerta sobre o câncer de mama, no dia 29, e em festejos do Halloween, no dia 31.