Porto Alegre ganha hub de inovação ligado ao varejo

Um novo ambiente para impulsionar a inovação estreou nesta segunda-feira (18) em Porto Alegre e no coração do Centro Histórico. O Co.nectar Hub é uma iniciativa do Sindilojas, que vai além do segmento, destaca a entidade. Situado no 15º andar do Edifício Santa Cruz, onde também é a sede do sindicato, o ambiente une a tradição do trabalho das abelhas (referência está na denominação em inglês dos espaços, como Bee Office) e na aposta na interação e ação de comunidades.

O presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, diz que a estrutura foi desenhada para gerar compartilhamento, troca de experiências, atração de soluções inovadoras e encontros entre varejistas de todos os tamanhos, startups e outros segmentos da cadeia do setor. "Estes espaço vem do coletivo. Vamos fazer com que as coisas aconteçam aqui", frisou ele.

"Queremos promover aqui rodadas com fornecedores", citou Kruse. Os 2,4 mil associados da entidade são os alvos prioritários, mas a ideia é que o hub atraia atores de diversos setores.

"É um ambiente criativo para um momento diferente que estamos passando", reforça o dirigente. Do micro ao grande varejista, o Co.nectar quer virar referência, seja para criar comunidades para trocar informação, conhecimento e inovação.

O secretário de Inovação, Luiz Carlos Pinto, comemorou o surgimento da iniciativa e do alcance, voltado ao comércio e serviços. "O Co.nectar chega em uma hora em que o ecossistema da Capital está vibrante. É um centro especial para trabalhar o varejo, um segmento que tem forte peso na economia", destacou o secretário. O evento de lançamento foi prestigiado pelo prefeito Sebastião Melo, vereadores, dirigentes de entidades do setor e Sebare-RS.