Do calçado, cookie, delivery à água mineral: marcas ampliam ações no Outubro Rosa

Em uma das ruas mais badaladas do varejo em São Paulo, a vitrine da franquia da marca do estilista gaúcho Jorge Bischoff chama a atenção de longe. A loja na Oscar Freira vestiu rosa, da rasteira ao sapato mais sofisticado e aos acessórios. Tudo para marcar o mês clássico das campanhas de prevenção ao câncer de mama.

Mas não foi só o sapato que calçou a ideia. Cada vez mais empresas de diferentes segmentos usam seus canais para propagação do alerta Brasil afora. Produtos e serviços exploram sua força para levar a mensagem aos consumidores e também a seus trabalhadores e prestadores.

Da água mineral, ao cookie do fast-food até a medidas de saúde para quem atua na tele-entrega, mais operações aproveitam o período para turbinar a adesão aos cuidados, com foco nas mulheres.

Algumas iniciativas são em parcerias com ONGs que já desenvolvem trabalho de engajamento na causa.

A coluna fez questão de destacar a vitrina da loja do estilista, mas outras sacadas foram ativadas.

A gaúcha Fruki vestiu a garrafinha da água mineral com a cor oficial do mês. Saiu o azul e entrou o rosa. Por nota, a empresa de bebidas explica que há sete anos "abraça a causa e investe na conscientização sobre o câncer de mama do Outubro Rosa".

Garrafinha da água mineral este ano tem rosa da tampa ao rótulo da marca. Foto: Fruki/Divulgação

A empresa se une ao Projeto Camaleão, que promove o acolhimento, a assistência e a reinserção social de pessoas com câncer. Até 2020,astampas ganhavam a cor. Este ano o rótulo entrou na campanha. "Serão seis milhões de unidades de água com a identidade", informa a Fruki.

A ação se estendeu ainda à mobilidade. Parceria com o Grilo, app de mobilidade urbana com carros 100% elétricos, vai levar gratuitamente mulheres para exames em clínicas e hospitais cadastrados. O mote é "Sinta-se".

O iFood informa que está disponibilizando mamografias gratuitas e consultas gratuitas de telemedicina para entregadoras e dependentes mulheres. A ação vale para Porto Alegre, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília durante outubro.

A meta é oferecer 1 mil exames de mamografia e 1 mil consultas sem custo. As mulheres receberão comunicado pelo aplicativo para fazer o agendamento. "A ação busca estimular o autocuidado e a prevenção, com foco na saúde e bem estar das parcerias entregadoras e suas dependentes", destaca o Ifood, em nota.

Já nas lojas do Subway, os cookies ganharam a cor rosa. Parte do lucro será doado à organização não-governamental Américas Amigas, que luta pela queda da mortalidade por câncer de mama no País. A venda será até 31 de outubro.

O cookie é feito de massa de baunilha e gotas de chocolate branco. .

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) para 2021 indicam que, de cada grupo de 100 mil mulheres, ao menos 43 poderão desenvolver câncer de mama no Brasil.