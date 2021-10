Carrefour abre 250 vagas de emprego no Rio Grande do Sul; veja onde estão

Para reforçar a temporada de contratações do varejo, a rede de supermercados francesa Carrefour também vai ampliar o quadro e informa que está abrindo 250 vagas nas unidades do Rio Grande do Sul até dezembro. São postos para contrato efetivo. Mas neste período muitas redes ofertam emprego temporário.

Pelos dados do IBGE de julho, o comércio de supermercados teve queda no volume de vendas. É o último dado disponível. Inflação e desemprego em alta e queda na renda da população mais pobre explicam o desempenho do setor ligado à venda de gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza.

A coluna apurou que as vagas do Carrefour são para Porto Alegre (150), onde ficam dois hipermercados, Gravataí (20), Santa Maria (20), Caxias do Sul (30) e Canoas (30). A rede tem seis lojas no Estado. O grupo comprou em 2020 a rede BIG. No primeiro semestre, a bandeira contratou mais de 5 mil pessoas

A oferta é em cargos como recepcionista de caixa, repositores, açougueiros, padeiros, peixeiros, agentes de fiscalização, operadores de centro de distribuição, farmacêuticos, frentistas, operador de loja de conveniência e técnico de manutenção.

As etapas da seleção são online. Apenas a entrevista com o gestor é realizada presencialmente na unidade onde vai atuar. Interessados devem se inscreverpelohttps://carrefour.99jobs.com/.

Entre os benefícios das vagas, estão convênio médico, odontológico e de farmácia e 5% de desconto nas compras na rede.

A rede destaca que "incentiva fortemente a diversidade e inclusão, buscando candidatura de pessoas com deficiência e dos mais diversos perfis, além de contar com programas de formação de lideranças voltados para mulheres e pessoas negras".