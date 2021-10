Comércio de Porto Alegre vai abrir no feriado de 12 de outubro

Convenção Coletiva da categoria prevê a obrigatoriedade de acordo coletivo junto aos sindicatos para o uso de mão de obra contratada aos feriados.

Para a próxima terça-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, as lojas da capital gaúcha têm autorização legal para abrir. A regra está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, documento firmado entre o Sindilojas POA e o Sindec-POA, sindicatos representantes dos empresários do comércio e dos empregados no setor, respectivamente.

O documento prevê, no entanto, a obrigatoriedade de acordo coletivo por parte das lojas que desejarem contar com apoio dos funcionários aos domingos e feriados. Por esse motivo, o Sindilojas POA orienta que os lojistas estejam cientes das regras, que são discutidas pelos sindicatos e renovadas ou alteradas a cada ano. Os arquivos na íntegra podem ser acessados no site www.sindilojaspoa.com.br.

A jornada de trabalho dos funcionários que trabalharem na data deve ser de seis a oito horas/dia. Já o horário de abertura das lojas de rua pode ser decidido por cada empresa. As lojas de shoppings e centros comerciais devem seguir as normas desses estabelecimentos.

Para a segunda-feira (11), o funcionamento do comércio deve ser normal. Em caso de dúvidas, lojistas podem entrar em contato com o Sindilojas Porto Alegre pelo telefone (51) 3025.8300.