Dia das Crianças: vendas ficarão abaixo de 2020, projeta Fecomércio-RS

As previsões do varejo para o Dia das Crianças, data promocional em 12 de outubro, estão bem comedidas. As apurações que são feitas tradicionalmente pelas entidades focam mais tíquete e quem vai receber presentes e menos projeção de resultado.

A Fecomércio-RS fugiu à regra e aposta que a data vai repetir nominalmente 2020, mas terá queda de 3% pelo ajuste da inflação, a dor de cabeça dos atores econômicos do momento.

Por nota, a federação cita que "a persistência do desemprego, aumento de preços de produtos essenciais como alimentação, energia elétrica e combustível, a alta dos juros, a queda na renda real e a redução da população de crianças no Rio Grande do Sul" sustentam a previsão modesta.

Sobre a população de menor idade, a entidade cita que o número de crianças no Estado reduziu 21,4% entre 2000 e 2019.

O Dia das Crianças não foi tão ruim como se pensa. Mesmo em meio à pandemia e sem nenhuma vacinação à vista, a data teve alta nominal de 10,4% frente a outubro de 2019. Presentes que devem ser mais procurados vão de brinquedos a vestuário, calçados e eletrônicos.