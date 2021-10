Mercado Público de Porto Alegre abre neste domingo no dia dos 152 anos

Domingo em Porto Alegre e com algumas operações do Mercado Público abertas. A informação confirmando a operação foi divulgada pela prefeitura da Capital. Segundo a gestão, o funcionamento marca o dia do aniversário de 152 anos do empreendimentos, inaugurado em 3 de outubro de 1869.

Desde maio, o complexo situado no Centro Histórico está funcionando parcialmente aos domingos.

Restaurantes vão abrir às 11h até as 16h. Já nos dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23, a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc). Tradicionalmente, a entidade faz um bolo gigante para marcar a data.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico informou que foi feita negociação com permissionários que tinham valores em atraso referente a locações. Segundo a pasta, houve redução de 80% na inadimplência. O número de mercadeiros em atraso caiu de 35% para 7%, diz a secretaria.