Loja de rua lidera local de compras para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças, em 12 de outubro epróxima data promocional do varejo, deve ser marcado por um retorno às compras em comércio de rua, à frente dos shopping centers, como destino prioritário. A tendência apareceu em pesquisas do Sindilojas Porto Alegre e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul

O comércio de rua foi citado por 56% dos entrevistados na Capital, ante 39% em 2020. Já as lojas de shopping são opção para 39,7% das pessoas. Em Caxias do Sul, o Centro está no radar de 63,73% dos consumidores.

Em relação aos produtos mais procurados, brinquedos (63,1%) e roupas (43,4%) lideram na hora de comprar. Filhos, netos, sobrinhos e afilhados serão os mais presenteados, mas crianças carentes terão vez na lista, diz o sindicato. A CDL Caxias do Sul aponta que o tíquete médio deve ser de R$ 217,29. Em 2020, ficou em R$ 198,11.

A CDL Porto Alegre fez a apuração com as empresas, que projetam tíquete médio de R$ 150,00 por presente. A maior parte dos entrevistados acredita que o desempenho das vendas será superior as de 2020. Brinquedos lideram a lista de aquisições, com 56%. A CDL da Capital indica que serviços como viagens curtas e passeios vão direcionar parte dos gastos das famílias.