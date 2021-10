LGPD: curso tem vagas gratuitas a profissionais que querem atuar como DPO

Um dos papéis mais cruciais no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil é a do DPO, de Data Protection Officer, em inglês, ou encarregado pela proteção de dados pessoais. Muitas e grandes empresas têm vagas para a função e não conseguem preencher. Um curso com inscrições gratuitas que vão até esta sexta-feira (1) abre a chance para profissionais desempregados fazerem a formação para atuar na área.

Esta é a condição para se habilitar ao treinamento para qualificação em proteção de dados, que terá professores do MIT, Facebook e Twitter. As aulas serão online. As inscrições podem ser feitas em https://www.silveiro.com.br/lp/DPO2/index.html. A confirmação da vaga será por ordem de inscrição.

O programa começa em 5 de outubro e terá 12 aulas com duração de até duas horas cada. Mais informações no e-mail: [email protected]

Entre os painelistas, estão Steve Goldman, do Massachusetts Institute of Technology (MI), Ricardo Dalmaso Marques (Facebook) e Diego de Lima Gualda (Twitter). A formação permite que o aluno possa atuar como Data Protection Officer.

A Lei 13.709/18, que é LGPD, entrou em vigor em 2020 e, desde agosto, empresas que não seguirem as disposições estarão sujeitas a multas, entre 2% do faturamento e R$ 50 milhões.

Também estão na lista de instrutores DPOs de grandes empresas, como Fabiano Menke (Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade), Jeferson Thomas (Sicredi), Maria Aparecida Vidal (Banrisul), Sabrina Pezzi (Unimed), Ramiro Saraiva (Panvel), Têmis Limberger (Ministério Público) e Guilherme Stumpf (Grêmio).

A iniciativa social do escritório destina-se exclusivamente a pessoas com formação superior em qualquer área, que atualmente estejam em busca de colocação no mercado formal de trabalho ou que atuem em organizações sem fins lucrativos, em qualquer estado do Brasil.

Em sua primeira edição, em 2020, mais de 750 profissionais participaram da iniciativa, a qual foi a grande vencedora do Prêmio Lumen na categoria Boas Práticas no Enfrentamento da Covid-19. A avaliação final do curso, pelos participantes, foi de 4,96, quando a nota máxima era 5,00.

"O treinamento contará com alguns dos principais especialistas em proteção de dados da atualidade, que doarão seu tempo para esta causa social", afirma o idealizador da iniciativa, o advogado Rodrigo Azevedo, sócio coordenador da área de Propriedade Intelectual e Direito Digital de Silveiro Advogados.

O que faz um DPO?

Entre as atribuições do DPO estão disseminar a cultura da proteção de dados na empresa; orientar e treinar colaboradores; interagir com autoridades e com os titulares dos dados; realizar análises de impacto; prevenir e responder a incidentes de vazamento de dados, entre outros. O descumprimento da LGPD pode redundar na aplicação de sanções administrativas ou no dever de indenizar.

Confira o programa preliminar do curso:

05/10, 18h - Aula inaugural: Gestão de Crises - Steve Goldman (MIT - Massachusetts Institute of Technology).

06/10, 18h - Compliance e Proteção de Dados - Ana Paula Ávila.

07/10, 18h - Introdução à LGPD e incidentes com dados pessoais - Rodrigo Azevedo.

12/10, 18h - Bases Legais Para Tratamento de Dados na LGPD - Clara Affeld.

13/10, 18h - Contratos, Políticas e a Proteção de Dados - Fabiano Menke.

14/10, 18h - Proteção de Dados Nos Tribunais - Leonardo Braga Moura e Igor Rossoni.

19/10, 18h - Arquitetura legal das atividades do DPO - Gilberto Martins Almeida.

20/10, 18h - ANPD, Regulamentação e Procedimento Administrativo - a confirmar.

21/10, 18h - LGPD: A Perspectiva das Plataformas - Ricardo Dalmaso (Facebook) e Diego Gualda (Twitter).

26/10, 18h - Proteção de Dados, Relações de Trabalho e Direito Criminal - Guilherme Guimarães e Rafael Canterji.

27/10, 18h - LGPD e o Direito do Consumidor - Temis Limberger.

28/10, 18h - Debate Entre DPOs - Maurício Brum Esteves (Silveiro Advogados), Sabrina Pezzi (DPO Unimed Porto Alegre), Jeferson Thomas (DPO Sicredi), Maria Vidal (DPO Banrisul), Ramiro Saraiva (DPO Dimed) e Guilherme Stumpf (DPO Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense).