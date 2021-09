Vendas do Dia das Crianças devem crescer quase 40% em Caxias do Sul

Abaladas pela pandemia em 2020, as vendas de datas promocionais no varejo tradicional presencial desenham nova perspectiva no segundo semestre de 2021. É o caso do Dia das Crianças na maior economia da Serra Gaúcha. Pesquisa da CDL Caxias do Sul projeta alta de 37,31% na comercialização deste ano.

O Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro. A alta é esperada no confronto com a data no ano passado. Ante 20219, quando o varejo teve normalidade, o desempenho para este ano deve, por outro lado, ficar abaixo.

A CDL Caxias do Sul ouviu mais de 773 pessoas em apuração na semana passada, Segundo o levantamento, a intenção de compra teve aumento de 7,57%. Já o tíquete médio deve subir 9,68%. A conta média deve ser de R$ 217,29. Em 2020, ficou em R$ 198,11. Já em 2019, o valor foi de quase R$ 230,00.

Os efeitos da vacinação e de retomada são sentidos em comportamentos sobre onde comprar os presentes dos pequenos. O comércio local será o preferidos para mais de 88% das pessoas. Lojas no Centro vão ser as mais procuradas por 63,73% dos consumidores, shopping centers vêm depois para 15,88% dos ouvidos, seguidos por comércio de bairros (4,94%). O e-commerce será opção para 3,86% das pessoas.

Os principais itens na lista serão brinquedos (64,32%), seguido por roupas e calçados (28,14%) e celulares, eletrônicos e games (4,52%).

Um detalhe serve de alerta aos lojistas. Para quase 50% dos consumidores, ambientes decorados no clima da data ajudam na hora de decidir a compra. Além disso, 45,31% dos entrevistados vão se pautar pelos atrativos nas lojas físicas para decidir o que comprar.

O gerente administrativo financeiro da Câmara de Dirigentes Lojistas caxiense, Carlos Alberto Cervieri, confirma que a projeção reforça a recuperação frente a 2020. Em nota, Cervieri definiu que "aos poucos estão sendo retomados alguns índices comparados aos patamares das datas comemorativas antes da pandemia".

A entidade destacou que atendimento qualificado, atenção ao cliente, explicação sobre os produtos, ajuda para escolher, cordialidade e agilidade foram listados pelos consumidores como detalhes que são importantes na hora da venda.

"Esses itens são fundamentais para 56,47% das pessoas. Já 18,5% olham qualidade do produto. O lojista que casar bem um ótimo atendimento com produtos de qualidade estará muito próximo de melhorar as vendas", adverte o executivo.

Os principais achados da pesquisa da CDL Caxias do Sul: