Feira tem tapetes a roupas e semijoias indianas no Shopping Iguatemi

O Iguatemi Porto Alegre está recebendo mais uma vez a Expo Índia, feira de artesanato itinerante que busca disseminar a cultura indiana no Brasil. Presentes, itens de moda e artigos de decoração para a casa podem ser encontrados na exposição, que permanece até dia 10 de outubro na Praça Érico Veríssimo, no 1º piso do shopping.

A Expo Índia conta com produtos de decoração, como almofadas, tapetes, colchas e estátuas em bronze e madeira. Para quem busca novidades para complementar o guarda-roupa, a feira oferece roupas e acessórios como batas, vestidos, saias, calças, joias, semijoias e bolsas. Além disso, é possível encontrar na feira artigos como mel e variados óleos essenciais.

Grande parte dos produtos oferecidos são da Índia, mas a exposição também busca celebrar a cultura daqui e de outros países, trazendo itens do próprio Brasil, do Senegal, da Bolívia, da Rússia, da Tunísia e do Paquistão. A feira tem entrada franca e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

O Iguatemi Porto Alegre reforça que segue os protocolos de saúde e proteção recomendados pelos órgãos responsáveis. No acesso ao empreendimento, está sendo realizado monitoramento com aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e indicações gráficas para o distanciamento recomendado. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório.