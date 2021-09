Lojas buscam menos temporários e mais disponibilidade e proatividade de candidatos

A pouco mais de quatro meses do Natal, a temporada de ouro de vendas do varejo, dois comportamentos foram identificados em pesquisa do Sindilojas de Porto Alegre sobre a abertura de vagas temporárias. Primeiro, uma oferta mais restrita, depois um indicativo: os contratados têm boas chance de ficar no emprego.

Segundo o Núcleo de Pesquisa da entidade, apenas 21% dos estabelecimentos dizem que vão reforçar as equipe de vendas. Outros 6% ainda não definiram o plano. Já 73% não vão ampliar o quadro.

Vagas de vendedor e caixa devem liderar a oferta. A média será de duas vagas com contrato por dois meses. Após o fim do ano, 69% das lojas "consideram efetivar temporários", informou o sindicato, em nota.

Uma das alavancas da oferta será a Black Friday, campanha de promoções que é realizada em fim de novembro.

Outro detalhe curioso da sondagem é que os candidatos às vagas devem ficar atentos à ordem de critérios para a efetivação. Os lojistas devem priorizar disponibilidade de horários (87,5%), proatividade (78,1%), experiência (75%), entender o público (34,4%) e grau de instrução (18,1%).

Estabelecimentos que não vão contratar temporários alegaram, diz o Núcleo, como motivos principais já estar com quadro completo (43,9%), a pandemia (32,7%), não abrem este tipo de vaga (29,6%) e queda do movimento (23,5%). Outro detalhe é que 98% dos lojistas não possui mais funcionários com contrato suspenso, inseridos no programa do governo federal.

A base da apuração teve estabelecimentos de vestuário, calçados, cosmético/perfumaria e bazar/decoração situados em shopping centers (64%), em ruas (32,7%) e em centros comerciais (3,3%).