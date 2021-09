Varejo da Expointer dá desconto e tem preço da feira de 2019

Nem bem a Expointer começou e a estratégia já entrou em cena. Sem saber o tamanho do público, que tem limites de fluxo no Parque de Exposições Assis Brasil, o varejo que ocupa pavilhões e áreas a céu aberto partiu para descontos e preços pré-pandemia, praticados na edição de 2019.

O Pavilhão da Agricultura Familiar, que chegou a ter drive-thru com poucos expositores em 2020, somou nos três primeiros dias, até segunda-feira (6), comercialização de R$ 758,2 mil. A Expointer vai até domingo (12).

O evento também tem um simbolismo importante, pois é a primeira feira para o comércio que vive desses eventos, migrando de cidade a cidade onde ocorrem as mostras. A mostra agropecuária é uma das principais em negócios no Sul do Brasil.

"No Estado, as principais são a Expointer, Expobento e a Festa da Uva", cita Vileneuve Garcia, um dos sócios, que segue o negócio fundado pelo pai.

Muitos dos expositores com venda de produtos apostam que a presença em Esteio promove o nome para demandas no varejo do dia a dia, para entrega no ponto de venda fora do Parque Assis Brasil. O movimento está 70% menor que o de dois anos antes para expositores como a Kozinha Maluca, que há mais de 30 anos comparece em Esteio;

São 12 pessoas no estande para divulgar as vantagens de panelas de metal e cerâmica a outras utilidades domésticas e captar a atenção do público.

Marca de móveis dá desconto de 25% e ainda adota parcelamento para atrair as vendas. Fotos: Patrícia Comunello/JC

Os produtos são importados, principalmente da Coreia do Sul. Com o dólar que entrou na faixa de mais de R$ 5 e não saiu mais e o apagão de feiras, os donos não conseguiram renovar a coleção e estão com estoques herdados de 2019. Uma das panelas maisvendidas está R$ 240,00, mas deveria estar perto de R$ 300,00, diz Garcia.

"Tivemos que manter os preços, se aumentássemos não venderíamos", conclui um dos donos.

Quase em frente à Kozinha Maluca, uma fábrica de móveis do Paraná, que usa madeira teca, tradicional em construção naval, tem desconto de 25% em qualquer item e ainda parcela em até 15 vezes sem juros. O vendedor Helder Machado reforça que a Expointer deste ano é um marco no retorno às feiras e prefere não falar em números antes de domingo, quando termina a edição.

"A gente vem muito para divulgar, pois passam pelo parque pessoas de diversos estados. Na fábrica, temos pedidos para três anos de produção", comenta Machado. Na pandemia, o segmento de móveis sob medida não reclamou, devido à demanda de reformas.

No Armazém das Cuias, de Cachoeira do Sul, o modelo pequeno a R$ 40,00, que vem todo estilizado, é o que mais sai.

Jenifer vende um porta espetos para o casal de Novo Hamburgo e diz que está otimista com as vendas até o fim da feira

“Com a pandemia e a restrição para tomar chimarrão individualmente, este é o tamanho mais procurado. E também vai menos erva”, comenta Jenifer Luana Israel dos Santos, que vem pela primeira vez à feira. Antes era o pai que fazia os nove dias. A produção é toda familiar e tem cuias, porta objetos para chimarrão a porta espetos. Sobre as vendas, Jenifer diz que é bem positiva:

"Acho aque vai ser bom", analisa sobre a Expointer deste ano. "Meu pai não estipulou meta de vendas. Mas o primeiro fim de semana foi bom."

O casal de Novo Hamburgo Sandra Bohrer e Luiz Fernando Moehlecke, de Novo Hamburgo, comprou um porta espetos de madeira or R$ 55,00, e saiu bem contente. "Vimos por R$ 80,00 a R$ 90,00 em outras lojas", conta Moehlecke. O casal também gastou cerca de R$ 200,00 na agricultura familiar.Outros locais, aqui tá 80, e é bem bonito”. O casal si que sempre aproveita para comprinhas, e claro para passar na agricultura familiar

Karabasch estreou com sua loja de produtos de cutelaria na feira e avalia que feira ajuda na divulgação

Eric Karabasch estreou na feira e diz que tem expectativa de fazer boas vendas. De facas a espetos, a loja, com sede em São Leopoldo, ocupa um pequeno estande e atrai pela diversidade de itens. Tem até pelego. São os típicos artefatos campeiros para quem vive na cidade.

"Vendemos bem no fim de semana. Estamos aqui muito para divulgar o que fabricamos", descreve Karabasch. Para atrair os consumidores, um kit para churrasco está em promoção por R$ 64,00, com desconto de R$ 25,00.

Quase ao lado, o vendedor de uma banca de calçados diz que o clima é de torra-torra. Botas de couro campeiras estão a R$ 99,99, com mesmo preço de 2019. É a primeira vez que a loja ocupa um espaço dentro do parque, dentro de um pavilhão. O estande sempre ficava na calçada em frente ao portão principal, na área externa do parque, onde este ano não teve comércio. "O movimento aqui é bem mellhor", diz Silvio Adão d'Ávila.

Matiello diz que a matéria-prima chegou a subir 120%, mas apenas parte do aumento foi repassado

De cutelaria, cuias botas a panelas. O comércio é farto e se distribui por diversos pontos do parque. Na área das máquinas agrícolas, que tem muito menos expositores que outros anos, os fabricantes de panelas de alumínio Alumifer decidiram repassar o mínimo possível das altas da matéria-prima.

O preço de um dos modelos mais comprados teve repasse de 30% em relação ao preço de 2019, mas o valor dos insumos mais que dobrou. Os retalhos de alumínio, comprados da indústria, subiram 120% este ano.

"Nunca subiu tanto. Parte a gente teve de repassar aos preços, mas mais o mercado não deixa", observa Flávio Matiello. Sem excursões de agricultores e com menos expositores, o flxuo caiu bastante na área onde a marca está posicionada.