Cashback gaúcho vai devolver parte do ICMS; veja como e quanto receber

A novidade na modalidade de cashback, quando o consumidor, recebe de volta parte do que pagoou por um produto, é o programa Receita Certa, lançado pelo governo do Rio Grande do Sul e que vai devolver parte do ICMS recolhido nas compras no varejo, da loja ao restaurante, porque é tudo que tem geração do tributo no consumo final. No vídeo do #MinutoVarejo, como vai funcionar.