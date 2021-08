Malharia faz mega liquidação para ajudar asilo em cidade da Serra Gaúcha

A coluna traz uma dica muito legal de uma super liquidação com pegada de solidariedade e que pode servir de exemplo para outros negócios. Uma tradicional malharia de Caxias do Sul vai vender 15 mil peças por R$ 2,00 a R$ 20,00.

Parte da receita vai ajudar a construir um asilo na cidade. O feirão será neste sábado (14), mas a malharia já pensa em repetir a ação, conta a diretora de marketing da Ballardin Malhas, Adriele Daniel. A loja fica na rua Travessão Solferino, 1512, no bairro Cruzeiro, e vai funcionar das 8h às 18h.

A iniciativa ganhou o nome de Tricot & Caridade. Adriele, que é da terceira geração da empresa familiar com mais de 50 anos de atuação, conta que a liquidação também busca alcançar "peças de qualidade a todas as pessoas da sociedade, por um preço acessível".

O feirão tem peças fabricadas exclusivamente para o Tricot & Caridade e há também malhas do estoque de coleções passadas.

Parte do valor arrecado vai para a conclusão do Recando da Compaixão Frei Salvador, que integra o projeto Mão Amiga, coordenado pelo frei Jaime Bettega, e que vai atender, quando ficar pronto, 140 idosos.

Antes mesmo de o dia do Tricot&Caridade chegar, a diretora comenta que já se formou uma "corrente do bem", com pessoas e outras empresas ajudando.

Adriele explica que foi feito um planejamento para que os protocolos da pandemia sejam seguidos à risca para evitar aglomeração.

"Faremos fila com distanciamento e controle no acesso, vamos distribuir álcool em gel e as pessoas terão de usar máscara para participar", descreve ela.