Shopping de Porto Alegre dá kit do Dia dos Pais em compras acima de R$ 400

A aposta em vendas maiores e no novo momento após o pior da pandemia, pelo menos até agora, fez um dos shopping centers mais tradicionais de Porto Alegre lançar uma promoção inédita para o Dia dos Pais, uma data que não é a mais badalada em resultado de vendas, mas que deve ser a primeira com o cenário mais positivo para o varejo na reta finald e 2021.

O Shopping Praia de Belas, do grupo Iguatemi, já está com uma campanha de troca de notas de compras por kit presente. A ação já estreou e vai até o dia 8, enquanto tiver produto.

Será a primiera fez que a troca é feito na data do Dia dos Pais. Este tipo de iniciativa costuma ser ativada nas temporadas premium de vendas, como o Natal. Segundo o Praia de Belas, apenas o empreendimento localizado próximo à orla do Guaíba terá a campanha em toda a rede no Brasil. Na Capital, outra unidade da companhia de varejo é o Shopping Iguatemi, que terá sorteio, não troca por presente.

"Pela primeira vez, o Grupo Iguatemi, ao qual o Praia de Belas pertence, realizará uma colab exclusiva juntamente com Chocolat Du Jour e Johnnie Walker", avisa, em nota, o Praia de Belas.

Para ter o kit, o consumidor precisa gastra pelo menos R$ 400,00. O limite de kits por CPF é de duas unidades. O kit vem com uma caixa de bombons premium feitos com whisky Black Label da Johnnie Walker.

O cenyro comercial aposta forte em experiência, diz a nota, e o apelo para a data, que é comemorada no segundo domingo de agost.

Sobre a Chocolat du Jour: a marca surge em 1987 e foca em chocolate premium e original, produzido a partir de amêndoas de cacau fino com origem 100% nacional. O Praia de Belas cita que a marca já teve 10 prêmios de entidades referências, como a Academy of Chocolate, de Londres, e o The International Chocolate Awards, de Nova Iorque. A Johnnie Walker é um uísque escocês com mais de 200 anos.

A apresentação das notas para a retirada de kits ocorre em um quiosque no terceiro piso, em frente ao cinema GNC. O estoque da promoção é de 5,2 mil kits.