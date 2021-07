Galeria Chaves quer ser um centro cultural no 'caminho' das pessoas

Quem passa pela Galeria Chaves, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, é atraído literalmente pelo som que vem do corredor principal, no nível da rua dos Andradas. Os lojistas, serviços de alimentação e outros segmentos e a direção de um dos mais tradicionais centros comerciais da cidade montaram uma programação que combina música e promoção para o público, como sorteios.

A colunista do #MinutoVarejo experimentou isso na pele. Estava circulando na região,depois de gravar o vídoe da coluna, quando ouviu o som dos instrumentos musicais da banda Sopro Cósmico e resolveu caminhar pelo local. Era por volta das 14h. Com o dia de sol, a luz que penetrava pela claraboia (teto de vidro) central deixava tudo perfeito: arquitetura renascentista da primeira galeria de Porto Alegre e música.

A ideia de unir arte e varejo estreou no Dia dos Namorados e se repete para o Dia dos Pais. Mais que ser um corredor, que muita gente cruza para encurtar o caminho da "parte alta" do Centro (rua dos Andradas) para a "baixa" (rua José Montaury), entorno do Largo Glênio Peres e Mercado Público, a galeria almeja prolongar a parada das pessoas.

A Pronto Ponto, que entrou este ano na administração da Chaves, quer transformar o espaço em um centro cultural. A agenda de bandas vai até a sexta-feira (6), antes do domingo (8) da data promocional.

A Sopro Cósmico integrou a escala, que já teve voz e violão com Bibiana Petek. A cantora Débora Neto, que participou do programa Ídolos, faz a última sessão. A equipe de markerting da gestora diz que a sexta-feira se firma como a principal na agenda, por atrair mais gente. As pessoas param de pé, ao redor da banda ou músico, para curtir.

Fazer um registro com o celular e postar em redes sociais também é "obrigatório". A equipe de marketing só pede para, se der, marcar a @galeriachavespoa, no Instagram.

A galeria espera unidade da Starbucks

A previsão é que a abertura na Chaves ocorra até o fim do ano. O imóvel está desocupado - antes era uma loja de sapatos -, mas ainda não há movimentação de obras do tão esperado novo inquilinho da primeira galeria de Porto Alegre.