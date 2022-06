Startup lança plataforma de jogos para escolas

A startup gaúcha Blocos Educação está trazendo para o mercado uma plataforma de educação financeira com um programa de ensino e metodologia exclusiva, que ajuda as escolas a ensinar educação financeira, empreendedorismo e a melhorar hábitos de consumo e investimento utilizando atividades dinâmicas e interativas de ensino.

Voltada para as escolas que desejam reforçar a educação financeira para alunos da 6ª série ao ensino médio, a solução utiliza gamificação, storytelling e outras técnicas de interação do aluno com o conteúdo. “Queremos que o aluno se sinta parte, sendo o protagonista da sua história financeira. Além de falar sobre dinheiro, trazemos conteúdos sobre psicologia econômica e as emoções, consumo sustentável e empreendedorismo”, comenta o diretor de educação da Blocos, Diego Angelos.

Com investimento inicial dos sócios fundadores, a plataforma já impacta mais de 1500 alunos no Rio Grande do Sul, consolidando parcerias entre escolas da Rede Adventista, o Colégio João Paulo I e o colégio Gush, em São Leopoldo.