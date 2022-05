Bitcoin Pizza Day acontece neste domingo em Porto Alegre

Estabelecer conexão com leigos e profissionais do mundo da criptomoeda, embalado por muita pizza e cerveja é a proposta do Bitcoin Pizza Day, que acontece a partir das 13h30 do próximo domingo, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.

Organizado por Victor Masi e Rodrigo Furtado, o evento contará com uma série de palestrantes que falarão sobre NFTs (ativo digital único que é negociável em transações reais como, por exemplo, peças de arte e itens colecionáveis), Bitcoin e questões legais que envolvem criptomoedas e as transações financeiras por meio do dinheiro eletrônico.

Os assuntos serão destinados a diferentes níveis de conhecimento. A programação encerrará às 20h, em um momento de descontração, com pizza, cerveja, brindes e networking.