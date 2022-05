Edtech vai participar de programa do Fórum Econômico Mundial

A Slang, plataforma online de ensino de inglês especializada em conteúdos profissionais e técnicos, foi selecionada como uma das "Pioneiras em Tecnologia" do Fórum Econômico Mundial.

O programa é composto por empresas de todo o mundo em Early Stage (estágio inicial) e Growth (estágio de crescimento) que estão envolvidas no uso de novas tecnologias e inovações destinadas a ter um impacto significativo social e no mundo corporativo.

A partir de agora, o CEO da Slang, Diego Villegas, participará de discussões e eventos no Fórum Econômico Mundial. Ele também contribuirá para as iniciativas da iniciativa nos próximos dois anos, trabalhando com líderes globais em questões-chave para indústria e sociedade.

“É uma honra fazer parte do programa de Pioneiros em Tecnologia e ver a Slang ser reconhecida por levar o ensino de idiomas para um outro patamar, indo além da aprendizagem básica e padrão em que todos estudam mais do mesmo. Estamos comprometidos em transformar essa indústria cobrindo todos os pontos que envolvem a língua inglesa, incluindo todos os tópicos profissionais, com uma experiência personalizada para cada função e setor que se pode imaginar”, afirma Villegas.

Lançada em 2000, a comunidade Pioneiros em Tecnologia é comporta por companhias nos estágios de early e growth de todo o mundo que estão envolvidas em áreas como design, desenvolvimento e a implantação de novas tecnologias e inovações, estando prontas para gerarem um impacto significativo nos negócios e na sociedade.