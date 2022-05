Banrisul quer ampliar fomento à iniciativas de inovação

Dos 9 mil colaboradores do Banrisul, 1 mil atuam na área de inovação. Isso explica como o banco tem conseguido antecipar movimentos, mesmo quando comparamos com instituições gigantes que atuam nesse setor no Brasil. Agora, a meta é intensificar a aproximação com o ecossistema de inovação, algo que já vem acontecendo por meio de diversas iniciativas.

“O Banrisul quer ampliar o fomento a políticas públicas de inovação. Já temos bons resultados com iniciativas como o BanriHub, o Instituto Caldeira, o Núcleo de Inteligência Artificial (NAVI) e também o BanriTech. É importante expandir todo esse conhecimento com parcerias”, destacou o diretor de Tecnologia da Informação e Inovação, Jorge Krug, em painel do South Summit.

Krug lembrou que uma das startups que participaram do primeiro processo de aceleração do Banrisul recebeu um aporte de R$ 1 milhão, meses depois do encerramento do ciclo. “Isso comprova que estamos realmente mudando o cenário. Proporcionamos o contato entre as ideias inovadoras e potenciais investidores. Essa troca de conhecimento é muito rica”, disse.